Star Hit: Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные SHAMAN фразой «орет себе — и все»

Певица Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Ее слова приводит Star Hit.

Артистка высказалась о силе вокала, заявив, что в популярной музыке для нее главное — «чувственность, какое-то электричество». В качестве примера Вайкуле привела британскую исполнительницу Эми Уайнхаус и американскую певицу Тину Тернер. «У них всех есть свое я. Ты точно видишь, что этот человек, он такой один. Звук, подача, характер, жизнь артиста, его переживания — там все это есть», — сказала певица.

Затем Вайкуле прокомментировала творчество Дронова. «Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка — не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — заключила она.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах. Об этом она порассуждала, отвечая на вопрос зрителя во время эфира русскоязычного шоу.