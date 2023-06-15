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11:13, 15 июня 2023Культура

Вайкуле порассуждала о сносе советских памятников в Латвии

Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах. Об этом она порассуждала, отвечая на вопрос зрителя во время эфира русскоязычного шоу. Ее цитирует «Российская газета».

По словам артистки, монументы эпохи СССР должны были снести, «когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого». «У нас есть памятники. Ну, снесли какой-то, ну... Ну поставят его в каком-нибудь парке, ну сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались», — добавила она, отметив, что те, кому не нравится в Латвии, могут уехать из страны.

Ранее Лайма Вайкуле резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. Она заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам глупостью. По словам дипломата, артистка «пошла на новый рекорд неадеквата».

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