Лайма Вайкуле высказалась о Дне Победы и памятниках павшим солдатам

Вайкуле заявила, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной не имеют ценности

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы.

69-летняя звезда советской сцены заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом. «Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — сказала Вайкуле.

Она также дала оценку Дню Победы. «Россия приватизировала День Победы и русский язык. Это не ваш язык, он принадлежит всему миру!» — резюмировала артистка.

Известно, что в прошлом году Вайкуле осудила действия российских властей и перестала выступать с концертами в России. Также во время одного из своих музыкальных шоу она вышла на сцену с украинским флагом.

В августе 2022 года депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию. Соответствующее обращение государственный деятель направил в Федеральную службу безопасности (ФСБ).