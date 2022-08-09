В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

В Госдуме призвали запретить певице Лайме Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов призвал запретить певице Лайме Вайкуле въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение государственный деятель направил в Федеральную службу безопасности (ФСБ): «Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор Федеральной службы безопасности — прим. «Ленты.ру»), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле».

Причиной для запрета на въезд артистки, по мнению Кузнецова, стало ее поведение на концерте в Литве 31 июля. Тогда исполнительница во время выступления развернула на сцене флаг Украины, тем самым продемонстрировав свою позицию по отношению к специальной военной операции.

Депутат добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который будет ограничивать деятельность с целью заработка для иностранных граждан, поддерживающих враждебные страны. «Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране», — подчеркнул Кузнецов.

В конце июля друзья Лаймы Вайкуле подтвердили, что у звезды случился рецидив рака груди. За несколько месяцев до этого певица сообщила, что улетела в США из-за проблем со здоровьем. За какой именно медицинской помощью она отправилась в другую страну, исполнительница не уточнила.