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Лайма Вайкуле улетела в США

Певица Лайма Вайкуле улетела в США из-за проблем со здоровьем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в беседе с журналом Privātā Dzīve заявила, что она улетела в США из-за проблем со здоровьем. Ее слова приводит Starhit.

Уточняется, что певица находится в США с февраля и пока не планирует возвращаться в Латвию. За какой именно медицинской помощью она отправилась в другую страну, не сообщается.

Вайкуле призналась, что в настоящее время не хочет говорить о себе. «Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше". Сейчас неприлично говорить о своих проблемах», — считает артистка.

Она вспомнила, что в период самоизоляции столкнулась с депрессией. «Все время сидела дома и ела. Умудрилась набрать 10 килограммов! Для меня это очень много. Но потом взяла себя в руки. Начала бегать, очень много ездила на велосипеде и килограммы ушли. Депрессии тоже больше нет», — поделилась Вайкуле.

Ранее исполнительница рассказывала о своих проблемах с никотином. Она отметила, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет, но ей нравится курить. Она назвала себя «легким наркоманом», отметив, что «у каждого есть свой грешок».

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Евгений Шульгин
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