Лайма Вайкуле назвала себя «легким наркоманом»

Российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле рассказала о своей зависимости. Певица призналась, что подвержена влиянию никотина, в интервью Teleprogramma.pro.

67-летняя Вайкуле рассказала, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет, но ей это нравится. Она назвала себя «легким наркоманом», отметив, что «у каждого есть свой грешок».

«Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить», — подчеркнула артистка.