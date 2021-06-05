Разин назвал Вайкуле «кабацкой певицей» в ответ на критику «Ласкового мая»

Певица Лайма Вайкуле раскритиковала группу «Ласковый май» и получила ответ директора коллектива Андрея Разина, который назвал артистку «кабацкой певицей». Соответствующий пост Разин опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам директора «Ласкового мая», Вайкуле добилась успеха только благодаря композитору Раймонду Паулсу. «Это чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет. Мало того, назвать 47 миллионов советских людей дебилами, которые слушают "Ласковый май" и купили на наши концерты билеты — это, конечно, ни в какие рамки не вписывается», — говорится в посте.

Он отметил, что «Ласковый май» до сих пор пользуется популярностью и назвал Вайкуле завистницей.

«И мы собираем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах», — высказался Разин.

Ранее в июне российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» резко высказалась о творчестве группы «Ласковый май». В ходе программы ведущий спросил у певицы мнение о поп-коллективе. Вайкуле ответила, что это музыка «для дебилов».