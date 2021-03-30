Продюсер «Ласкового мая» рассказал о популярных певицах-эскортницах

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о становлении музыкальной карьеры многих популярных певиц через эскорт-услуги. Подробностями он поделился в интервью «Московскому комсомольцу»

«Это началось давно, еще в советское время, в конце 80-х. Тогда с концертов продюсеры имели около десяти процентов. Основной доход был как раз от эскорта», — заявил шоумен. Он отметил, что на это соглашались многие девушки, однако не стал называть конкретных имен.

«Не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили, да и по законодательству нельзя, могут в суд подать. Эскорт — это был огромный заработок», — утверждает Разин. По его словам, никто из юных певиц не отказывался от участия в данной деятельности.

Продюсер «Ласкового мая» отметил, что известные в то время женские коллективы специально собирались для подобных целей. «Девочки набирались из сел, деревень, отовсюду, где продюсеры только могли их найти. Видели красавицу, сразу брали в группу», — поделился подробностями продюсер. Он подчеркнул, что вокальные способности интересовали создателей таких коллективов в последнюю очередь.

«Это не имело значения. Солистка все могла спеть. А такие девочки выходили на сцену в блестящих костюмах и делали все для того, чтобы боссы ее заметили. Например, концерт группы стоил пять тысяч рублей, а за девочку и ночь с ней давали десять тысяч рублей», — сообщил Разин. Он также предположил, что гибель продюсера «Комбинации» Александра Шишинина была связана с отказом одной из участниц коллектива оказывать эскорт-услуги.

Убийство Шишинина произошло в Москве в 1993 году. Продюсера ударили заточкой в живот в подъезде дома, где он жил. Преступление до сих пор не раскрыто.