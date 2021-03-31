К словам Разина о популярных певицах-эскортницах призвали отнестись с юмором

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал относиться с юмором к словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о том, что некоторые популярные певицы, ставшие заслуженными артистками России, ранее занимались эскортом. Об этом пишет Teleprogramma.pro в четверг, 31 марта.

«Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет. Если Разину важно, то пусть об этом говорит», — заявил музыкальный критик.

Соседов указал на то, что подобные заявления приносят их авторам популярность и дополнительную рекламу. «Я не знаю, о ком конкретно его слова. Полагаю, что это правда. Зачем ему лгать? Может, эти женщины его чем-то обидели?» — задумался критик.

Ранее в марте Разин заявил, что карьера многих ныне популярных певиц, даже тех, что получили звания заслуженных артисток России, началась с эскорт-услуг. «Это началось давно, еще в советское время, в конце 80-х. Тогда с концертов продюсеры имели около десяти процентов. Основной доход был как раз от эскорта», — поведал продюсер «Ласкового мая».

Он не раскрыл имен заслуженных артисток, которые в прошлом работали эскортницами, поскольку те «могут в суд подать».