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Продюсер группы «Ласковый май» «отнял» у Шатунова его главный хит

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Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», «отнял» у певца Юрия Шатунова его главный хит «Белые розы». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Шатунов больше не сможет исполнять эту композицию. Такое решение принял апелляционный суд.

«Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май"», — написал Разин. Законным правообладателем песен группы стал бизнесмен Руслан Филатов.

«Объявленная Юрой в средствах массовой информации победа над Андреем Разиным и Русланом Филатовым отменяется», — отметил продюсер. Разин заявил, что также подал жалобу в Квалификационную коллегию судей города Москвы на судью арбитражного суда, которая вынесла решение, «нарушающее все нормы материального права».

3 июля Юрий Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая». Суд признал незаконным договор, в соответствии с которым компания «Честная музыка» запретила ему выступать с композициями группы. Разин заявил, что суд не известил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, «не видела в глаза» ни его, ни правообладателя.

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