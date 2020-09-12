Лидер «Ласкового мая» предрек миру голод, потрясения и смерти

Лидер группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин предрек миру глобальные изменения в политической жизни с ноября. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Разин заявил, что он «всегда предсказывает правду». По мнению продюсера, с ноября миру предстоит столкнуться «с большими потрясениями, голодом и человеческими потерями». При этом, считает Разин, причиной всего этого станет холодная война между США и Китаем.

В европейской экономике продюсер предсказал застой и увеличение внешних долгов и экономического неравенства за счет роста налогов. Не исключил Андрей Разин и технологическую революцию. Свою актуальность, считает он, сохранит и вопрос климата, «который все больше и больше будет беспокоить людей».

В июне Андрей Разин назвал половину российских звезд шоу-бизнеса алкоголиками и наркоманами. Он заявил, что сотрудники полиции никак не реагируют на это. Разин подчеркнул, что такие люди должны привлекаться к ответственности, «несмотря ни на какие политические взгляды и звания».