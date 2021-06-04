Лайма Вайкуле назвала творчество «Ласкового мая» музыкой «для дебилов»

Российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в эфире шоу «Музыкалити» резко высказалась о творчестве группы «Ласковый май». Выпуск был опубликован на YouTube-канале Gazgolder.

67-летняя звезда эстрады, а также певица Айза Долматова стали героинями очередного эпизода передачи Максима Галкина. В рамках проекта артистки оценивали актуальное творчество молодых коллег, песни которых регулярно попадают в музыкальные чарты и становятся популярными в соцсетях.

В ходе выпуска народная артистка Латвии осталась недовольна композициями, которые представлял ведущий. Популярный в TikTok трек «Мальчик на девятке» она сочла чересчур инфантильным и охарактеризовала как «какашку». Вайкуле также провела параллели с творчеством коллектива «Ласковый май». Галкин уточнил у женщины, плох ли «Ласковый май».

«Очень. "Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — отметила Вайкуле. Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом, и спел припев. Вайкуле незамедлительно попросила его остановиться.

«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — объяснила певица и поставила оцениваемой композиции низший балл.

В конце выпуска артистка не поменяла свое мнение о современной эстраде. Она также понадеялась на родителей юных слушателей, которые должны прививать детям вкус к хорошей музыке.

Ранее российский певец Михаил Шуфутинский оценил творчество рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей, в эфире шоу «Музыкалити», опубликованного на YouTube. «Погоняло мне знакомо», — сказал певец после прослушивания композиции Элджея «911». Он признался, что песня раздражает его глупостью.