Директор Шатунова назвал Вайкуле «певицей из ресторана»

Директор российского певца Юрия Шатунова, некогда администратор группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов отреагировал на заявление исполнительницы Лаймы Вайкуле, которая назвала творчество советского поп-коллектива музыкой «для дебилов». Своей точкой зрения он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что не собирается давать комментарии о тех артистах, которые «поют в ресторанах». Тем не менее Кудряшов высказался о 67-летней народной артистке Латвии.

«Она, наверно, просто устала петь эту песню на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает», — сказал администратор Шатунова.

Ранее российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» резко высказалась о творчестве группы «Ласковый май». В ходе программы ведущий спросил у певицы мнение о поп-коллективе. Вайкуле ответила, что это музыка «для дебилов».