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Шуфутинский оценил творчество Элджея

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Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
Кадр: ТО "Gazgolder" / YouTube

Российский певец Михаил Шуфутинский оценил творчество рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей, в эфире шоу «Музыкалити», опубликованного на YouTube.

«Погоняло мне знакомо», — сказал певец после прослушивания композиции Элджея «911». Он признался, что песня раздражает его глупостью. «Тут ни музыки нет, ни ритма, не качает ничего. И текст, конечно. Это текст сумасшедшего человека, дурного, который ничего не понимает», — поделился артист.

При этом Шуфутинский отметил, что в репертуаре рэпера есть композиции, которые не вызывают у него такой негативной реакции. Он также рассказал, что его сын тоже читает рэп.

Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Наиболее известная его композиция — «Третье сентября». Помимо нее, певец также выпустил такие песни, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».

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