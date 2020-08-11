Раскрыта причина успеха песни Шуфутинского «Третье сентября»

Успех песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», вышедшей в девяностые годы, связан с ее туманным смыслом. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube четвертой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Стихи к «Третьему сентября» написал композитор и певец Игорь Николаев. Автор музыки — продюсер Игорь Крутой. Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году, однако окончательным хитом она стала в 1994-м, тогда же композиция вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа». С тех пор состоятельные россияне устраивают корпоративы именно в эту дату и борются за то, чтобы пригласить на праздник Шуфутинского.

Отмечается, что смысл песни оказался настолько неясным, что каждый слушатель может обнаружить в ней нечто, связанное с собственными переживаниями. Композиция впоследствии стала мемом — каждый год 3 сентября соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и горящие рябины, о которых поет шансонье.

Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября» он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».

Четвертая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 10 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1994 году, секретах главных хитов поп-звезд и о том, как зарождалась музыкальная журналистика начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь.

Подробнее об истории создания легендарной песни (видеоролик с таймкодом):