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Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы

KP.RU: у певицы Лаймы Вайкуле случился рецидив рака груди
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили, что у певицы случился рецидив рака груди. Об этом сообщает KP.RU.

«У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже у себя дома, в Латвии. Рядом с ней муж Андрей, он ее очень поддерживает», — рассказал источник из окружения артистки. Он добавил, что исполнительница не хочет говорить о своем онкологическом заболевании и уже планирует концерт в Юрмале.

В апреле Вайкуле сообщила, что улетела в США из-за проблем со здоровьем. За какой именно медицинской помощью она отправилась в другую страну, певица не уточнила.

Вайкуле призналась, что в настоящее время не хочет говорить о себе. «Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают "как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше". Сейчас неприлично говорить о своих проблемах», — считает артистка.

Впервые Лайма Вайкуле столкнулась с раком груди в 1990-х годах. После лечения в США ей удалось добиться ремиссии.

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Евгений Шульгин
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