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22:37, 21 апреля 2023Россия

Захарова ответила на призыв Вайкуле сносить памятники советским солдатам

МИД РФ ответил на призыв Вайкуле сносить памятники советским солдатам, напомнив о варварах
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам глупостью. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

По словам дипломата, артистка «пошла на новый рекорд неадеквата». Захарова считает, что подобные заявления возможны только «от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы». Она напомнила о самом значении слова «памятник»: оно произошло от «памяти», а не «художественной ценности».

«Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами», — ответила она на призыв Вайкуле. Дипломат добавила, что такие слова может говорить только человек с полностью атрофированным художественным вкусом.

Ранее Вайкуле резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы.

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Марина Совина
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