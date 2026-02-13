Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Посетивший все страны мира Лебедев высказался об эмиграции

Блогер Артемий Лебедев назвал Россию лучшим местом для жизни
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, назвал Россию лучшим местом для жизни. Об возможности эмиграции он высказался в шоу «Токсики», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что побывал во всех странах мира. В ответ на вопрос о том, какая страна лучше всех, он назвал Россию. Блогер при этом подчеркнул, что не иронизирует.

«Я мог уехать в любую страну в любой момент абсолютно, у меня даже грин-карта была. Россия реально лучшее место для жизни сейчас», — добавил Лебедев.

Ранее блогер раскрыл, какой вопрос ему часто задавали американцы, когда узнавали, что он русский. По словам Лебедева, жителей США интересовало, действительно ли Россия хочет сбросить на Америку атомную бомбу.

Артемий Лебедев переехал в Соединенные Штаты вместе с родителями, когда учился в школе. Спустя год, в 1991 году, он вернулся в Россию. Впоследствии блогер объяснял это решение тем, что на родине ему «все понятнее». Он также неоднократно утверждал, что ему не понравилась Америка.

