В Минобороны России отчитались о поражении объектов ТЭК Украины

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Уничтожена зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

Согласно официальным данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск 990 военных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине. Он подчеркнул, что ВСУ при этом продолжают атаковать российскую мирную инфраструктуру.

