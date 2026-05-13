14:37, 13 мая 2026

Госдума разрешила применять Российскую армию за рубежом еще в одном случае

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Госдума разрешила применять Российскую армию за рубежом в случае, если находящимся там россиянам требуется защита. Закон принят сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». Как следует из пояснительной записки, они направлены на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий иностранных государств. Речь идет об арестах, удержании, уголовном или ином преследовании по решениям судов или международных судебных органов, в которых российская сторона не участвует.

Решение о привлечении Вооруженных сил (ВС) России для защиты граждан за рубежом будет принимать президент Владимир Путин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал законопроект сдерживающей силой. Он напомнил о случае с российским археологом Александром Бутягиным, задержанном в Польше. По словам парламентария, есть случаи, когда россиян задерживают необоснованно, обвиняя по надуманным предлогам. Он также пояснил, что технология применения инициативы может быть самая разнообразная, так как у ВС России есть множество различных специалистов и систем вооружения.

