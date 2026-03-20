13:03, 20 марта 2026

В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Законопроект о защите россиян за рубежом при помощи армии является сдерживающей силой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит Daily Storm.

Он напомнил историю российского археолога, специалиста Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше.

«У нас бывают случаи, когда наших граждан задерживают необоснованно, обвиняют абсолютно по надуманным предлогам. (...) Чтобы подобные случаи не возникали и те, кто принимает такие, мягко говоря, непродуманные решения, отдавали себе отчет, что за это можно будет достаточно сильно получить, принимается этот закон», — пояснил парламентарий.

По его словам, технология применения инициативы может быть самая разнообразная, так как у Вооруженных сил (ВС) России есть множество различных специалистов и систем вооружения. Картаполов также добавил, что подобные законы есть в США, и американцы ими пользуются.

20 марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о защите россиян за рубежом при помощи Вооруженных сил. Законопроект вносит изменения, предусматривающие в том числе вероятное экстерриториальное использование российских войск по решению президента.

