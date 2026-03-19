В Госдуму внесли законопроект об использовании ВС РФ для защиты граждан за рубежом

В Госдуму внесли проект об использовании ВС России для защиты граждан за рубежом

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить использование Вооруженных сил России (ВС РФ) за рубежом для защиты граждан РФ в случае их ареста или уголовного преследования. Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.

«Проект федерального закона... разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания) уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации», — говорится в документе.

Законопроект вносит изменения, предусматривающие в том числе вероятное экстерриториальное использование российских войск по решению президента для защиты граждан.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, отменяющий обязательную приостановку решения о призыве в армию на время суда призывника с военкоматом. Согласно действующему законодательству, в случае, если срочник оспаривает законность решения призывной комиссии, процедура автоматически приостанавливается.