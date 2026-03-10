В Госдуму внесли поправки о приостановке решения военкомата о призыве

В Госдуму внесли проект об отмене приостановки решения о призыве на время суда

В Госдуму внесли законопроект, отменяющий обязательную приостановку решения о призыве в армию на время суда призывника с военкоматом. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно действующему законодательству, в случае, если срочник оспаривает законность решения призывной комиссии, процедура автоматически приостанавливается. Разработанные депутатами поправки предлагают закрепить, что приостановка оспариваемого решения является правом суда, а не его обязанностью.

1 января в России начался первый круглогодичный призыв на срочную службу. Согласно нововведению, медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводиться в течение всех 12 месяцев. Однако отправка призывников к месту службы как и ранее продолжит осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ о сборах пребывающих в резерве россиян. Согласно документу, граждан привлекут к защите критически важных объектов.