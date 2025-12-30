Путин подписал указ о сборах пребывающих в резерве россиян

Путин подписал указ о направлении резервистов на защиту важных объектов

В 2026 году резервистов мобилизационного людского резерва направят на специальные сборы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Согласно документу, находящихся в резерве россиян привлекут к защите критически важных объектов. Перечень воинских частей, которые должны обеспечить проведение мероприятий, по поручению главы государства определит Минобороны России.

Ранее Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве в армию. Кампания продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года. За этот период президент поручил призвать на срочную службу на срочную службу минимум 261 тысячу граждан.

