11:15, 14 ноября 2025

«Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

В РФ планируют призвать около 4000 резервистов на критически важные объекты
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В России планируют призвать резервистов. По имеющейся информации, этот призыв может затронуть около четырех тысяч человек.

Кто такие резервисты?

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский разъяснил, кто относится к категории резервистов.

«Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — пояснил он.

Цимлянский отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Главным отличием резервистов от контрактников является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы.

Военнослужащий одного из подразделений морской пехоты обеспечивает защиту Запорожской АЭС от диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Военнослужащий одного из подразделений морской пехоты обеспечивает защиту Запорожской АЭС от диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Куда направят призванных резервистов?

Предполагается, что призванные резервисты будут заниматься обороной критически важных объектов — электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов по всей стране. Уточняется, что проходить службу резервисты будут в своих регионах. Перед этим они пройдут обучение.

Резервисты пройдут ускоренное обучение и будут служить в своих регионах

Telegram-канал Mash

При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что резервисты не будут служить только в своем регионе. Однако, по его словам, служба в пределах своего региона будет в приоритете.

Подготовка военнослужащих бригады «Север» добровольческого корпуса, действующей в составе Южной группировки войск на территории Луганской Народной Республики

Подготовка военнослужащих бригады «Север» добровольческого корпуса, действующей в составе Южной группировки войск на территории Луганской Народной Республики. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из резервистов составят мобильные группы по три человека. В каждой группе будет водитель, пулемётчик и старший экипажа, подключенный к локаторам. Уточняется, что «костяк» планируют сформировать из бывших сотрудников полиции и Росгвардии.

Группам выдадут современное обмундирование и вооружат проверенными боевым опытом пулеметами Калашникова, ДП-27 и ДПМ — для сбивания вражеских дронов, летящих на низкой высоте. Зарплаты проходящих службу будут начинаться от 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона и звания, пишет Mash.

Первые добровольческие отряды уже начали формировать на базе подразделений «Барс». На сегодняшний день формирования созданы в Нижегородской и Ленинградской областях. Также сообщалось, что минимум в 19 регионах России начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов, в том числе — в Пермском крае, Татарстане, Башкирии, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областях.

Путин подписал закон о сборе резервистов

Законопроект о привлечении россиян, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы 24 октября. Госдума приняла его во втором и в третьем, окончательном чтении в конце октября. В начале ноября закон подписал президент России Владимир Путин.

«Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов», — сказано в документе.

До этого применение подразделений, укомплектованных резервистами, было возможно лишь в период мобилизации или военного времени.

