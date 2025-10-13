Россия
Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России в мирное время. Кого это коснется?

Кабмин одобрил привлечение резервистов к операциям ВС РФ за пределами России
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение привлекать резервистов в мирное время к операциям армии за пределами России.

Речь идет о тех россиянах, кто заключил контракт с Минобороны о пребывании в резерве. По действующему законодательству резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Изменения же дадут возможность привлекать их и в мирное время к «выполнению задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России», сказано в материалах заседания комиссии кабмина. Их будут призывать на специальные военные сборы.

Изменения предлагается внести в законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих».

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов пояснил, что поправками предлагается доработать механизм привлечения к отдельным задачам обороны граждан, находящихся в мобилизационном резерве.

Также закон введет понятие «специальные сборы». «Под ними понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за пределами нашей страны», — сообщил Черепанов, добавив, что нововведением также устанавливается возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на такие сборы.

Юрист подчеркнул, что изменения касаются только граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве. Тех, кто находится в запасе, изменение не коснется.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал отказаться от добровольцев в армии, посчитав, что из них стоит сформировать полноценные воинские части.

«Должна быть единая организационно-штатная структура в войсках. Мы Великую Отечественную войну так выиграли: централизованное управление и единая штатная структура, чтобы каждый командир, командующий понимал возможности своих частей, подразделений», — пояснил депутат.

Он высказался об этом на фоне одобрения парламентом закона, упрощающего присвоение воинских званий добровольцам в запасе без военных сборов. Изменения коснутся тех, кто минимум полгода служил в добровольческих отрядах Вооруженных сил РФ или Росгвардии и сейчас находятся в запасе.

