Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 17 сентября 2025Россия

Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

Генерал Соболев призвал отказаться от добровольческих отрядов в армии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Госдума 17 сентября единогласно одобрила закон, упрощающий присвоение воинских званий добровольцам в запасе без военных сборов, передает RTVI.

За это решение проголосовал 401 депутат. Изменения коснутся тех, кто минимум полгода служил в добровольческих отрядах Вооруженных сил РФ или Росгвардии и сейчас находятся в запасе.

При этом член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал отказаться от добровольцев в армии, посчитав, что из них стоит сформировать полноценные воинские части.

«Должна быть единая организационно-штатная структура в войсках. Мы Великую Отечественную войну так выиграли: централизованное управление и единая штатная структура, чтобы каждый командир, командующий понимал возможности своих частей, подразделений», — пояснил депутат в беседе с телеканалом.

Также в среду комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. По словам депутата, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости