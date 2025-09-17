Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

Генерал Соболев призвал отказаться от добровольческих отрядов в армии

Госдума 17 сентября единогласно одобрила закон, упрощающий присвоение воинских званий добровольцам в запасе без военных сборов, передает RTVI.

За это решение проголосовал 401 депутат. Изменения коснутся тех, кто минимум полгода служил в добровольческих отрядах Вооруженных сил РФ или Росгвардии и сейчас находятся в запасе.

При этом член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал отказаться от добровольцев в армии, посчитав, что из них стоит сформировать полноценные воинские части.

«Должна быть единая организационно-штатная структура в войсках. Мы Великую Отечественную войну так выиграли: централизованное управление и единая штатная структура, чтобы каждый командир, командующий понимал возможности своих частей, подразделений», — пояснил депутат в беседе с телеканалом.

Также в среду комитет Госдумы по обороне оценил и одобрил законопроект о круглогодичном призыве в армию, рекомендовав его к принятию в первом чтении. По словам депутата, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

