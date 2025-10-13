Правительство разрешило привлекать резервистов при использовании армии за пределами России

Кабмин разрешил привлекать резервистов при использовании армии за пределами РФ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности разрешила привлекать резервистов при использовании Вооруженных сил (ВС) за пределами России или в период контртеррористической операции. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, которые есть в распоряжении ТАСС.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, речь идет о тех, кто заключил контракт с министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующим нормам, резервистов можно привлекать к выполнению боевых задач только в период мобилизации или в военное время.

«Законом вводится понятие "специальные сборы", под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за пределами нашей страны», — пояснил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он добавил, что законопроект также устанавливает возможность дополнительных выплат резервистам, которые призваны на такие сборы. Документ предлагает внести изменения в Федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», а также «О статусе военнослужащих».

Ранее в России захотели изменить закон о несообщении в военкомат сведений о переезде. Новыми поправками предлагается исключить из закона положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат сведений о своем местонахождении может наступить только в период проведения призыва.