Правительство разрешило привлекать резервистов при использовании армии за пределами России

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности разрешила привлекать резервистов при использовании Вооруженных сил (ВС) за пределами России или в период контртеррористической операции. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, которые есть в распоряжении ТАСС.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, речь идет о тех, кто заключил контракт с министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующим нормам, резервистов можно привлекать к выполнению боевых задач только в период мобилизации или в военное время.

«Законом вводится понятие "специальные сборы", под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за пределами нашей страны», — пояснил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он добавил, что законопроект также устанавливает возможность дополнительных выплат резервистам, которые призваны на такие сборы. Документ предлагает внести изменения в Федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», а также «О статусе военнослужащих».

Ранее в России захотели изменить закон о несообщении в военкомат сведений о переезде. Новыми поправками предлагается исключить из закона положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат сведений о своем местонахождении может наступить только в период проведения призыва.

