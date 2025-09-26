В России захотели изменить закон о несообщении в военкомат о переезде

В России захотели изменить закон о несообщении в военкомат сведений о переезде. Предложение о поправках внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с Андреем Картаполовым, передает ТАСС.

На сегодняшний день за несообщение призывником в военкомат о переезде или выезде с места жительства на срок более трех месяцев предусмотрено административное взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. При этом штраф призывники могут получить только в период действия призыва.

Новыми поправками предлагается исключить из закона положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат сведений о своем местонахождении может наступить только в период проведения призыва.

Ранее в Госдуме в первом чтении поддержали круглогодичный призыв в армию. Кроме того, предложено установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий россиян.