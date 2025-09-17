Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 17 сентября 2025Россия

В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

Комитет ГД по обороне в первом чтении поддержал круглогодичный призыв в армию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Комитет Государственной Думы (ГД) по обороне в первом чтении поддержал законопроект о круглогодичном призыве в армию, передает ТАСС.

Согласно задумке авторов проекта, в течение всего календарного года будут проводить медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор, а также организовывать заседания призывной комиссии.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, авторы идеи предложили установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, они полагают, что сельчан, занятых в полевых работах, следует отправлять для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогов — с 1 мая по 15 июля, а жителей отдельных районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что инициатива «идет на встречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Он заверил, что отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости