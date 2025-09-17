В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

Комитет ГД по обороне в первом чтении поддержал круглогодичный призыв в армию

Комитет Государственной Думы (ГД) по обороне в первом чтении поддержал законопроект о круглогодичном призыве в армию, передает ТАСС.

Согласно задумке авторов проекта, в течение всего календарного года будут проводить медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор, а также организовывать заседания призывной комиссии.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, авторы идеи предложили установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, они полагают, что сельчан, занятых в полевых работах, следует отправлять для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогов — с 1 мая по 15 июля, а жителей отдельных районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что инициатива «идет на встречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов. Он заверил, что отправка на места службы будет проходить в установленные законом сроки.