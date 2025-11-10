В регионе России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

В Пермском крае начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

Минимум в 19 регионах России начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов, в том числе — в Пермском крае, пишет «Коммерсант».

К середине ноября, по данным издания, аналогичные кампании стартовали также в Татарстане, Башкирии, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской и ряде других областей.

Соответствующие отряды начали формироваться в рамках нового законодательства, подписанного президентом России Владимиром Путиным 4 ноября, которое позволяет направлять резервистов на сборы для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.

Согласно закону, добровольцы должны иметь категорию годности по здоровью не ниже B, минимальное образование в девять классов и не иметь судимостей. Есть также ограничения по возрасту в зависимости от звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60–65 лет.

Срок пребывания на сборах не должен превышать шести месяцев в год, а их участники на этот период получат статус военнослужащих со всеми соответствующими социальными гарантиями, в том числе они будут получать денежное довольствие, которое будет варьироваться в зависимости от региона и характера службы.