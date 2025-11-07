Россия
Минобороны разъяснило планы материального обеспечения резервистов

Минобороны России подготовило проект о материальном обеспечении резервистов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны России подготовило проект постановления правительства о материальном обеспечении резервистов на сборах. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство предлагает обеспечивать финансово, продовольствием и вещами тех граждан, которые будут отправляться на специальные сборы.

«Финансовое обеспечение предусматривает выплату (возмещение) за время участия в мероприятиях, связанных с направлением на специальные сборы, (...) за время прохождения специальных сборов», — говорится в документе.

Во время сборных мероприятий резервистам возместят их средний заработок, а также расходы на проезд к военкомату, пункту сбора, наем жилья и возвращение домой. Помимо того, граждане будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад от воинского звания.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский объяснил разницу между резервистами и контрактниками. По его словам, главным отличием является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы.

