Минобороны РФ уточнило порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве

Минобороны России внесло изменения в порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Нововведения ведомство указало в опубликованном проекте правительственного документа.

В документе указывается о необходимости дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан в мобилизационном резерве абзацем о том, что резервистов отправляют на специальные сборы с целью «обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации».

Отмечается, что организация и проведение подобных сборов при этом возлагается на Минобороны.

МО РФ подготовило проект о материальном обеспечении резервистов

В проекте предлагается материальная поддержка, обеспечение продовольствием и вещами отправленных на специальные сборы россиян.

«Финансовое обеспечение предусматривает выплату (возмещение) за время участия в мероприятиях, связанных с направлением на специальные сборы, (...) за время прохождения специальных сборов», — говорится в документе. Во время сборных мероприятий резервистам возместят их средний заработок и расходы на проезд к военкомату, пункту сбора, наем жилья и возвращение домой. Кроме того, граждане будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад от воинского звания.

Путин подписал закон о сборе резервистов для защиты инфраструктуры

Ранее, во вторник, 4 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов на сборы для защиты объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Отмечалось, что на резервистов будут распространяться права и гарантии, действующие в отношении призванных на военные сборы.

Как сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский, главным отличием резервистов от контрактников является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы. «Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — сказал он.