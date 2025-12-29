Реклама

Россия
19:31, 29 декабря 2025Россия

Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве в армию

Президент РФ Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве в армию. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

29 декабря досрочно завершился осенний призыв в Вооруженные силы России – он стал последним, произведенным по ранее действовавшим правилам.

Из текста указа о круглогодичном призыве следует, что в течение года в войска планируется призвать 261 тысячу новобранцев. Речь идет о подлежащих призыву гражданах в возрасте от 18 до 30 лет. Запланированный срок проведения соответствующих мероприятий — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее в Минобороны России рассказали о работе реестра воинского учета на фоне появившихся в сети сообщений о якобы взломе базы данных подлежащих призыву граждан. В министерстве отметили, что несмотря на неоднократные попытки кибератак реестр продолжает функционировать в штатном режиме.

