В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра повесток

Минобороны России опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета

Минобороны России опровергло распространившиеся в сети сообщения о взломе реестра воинского учета. Комментарий ведомства был опубликован в Telegram.

В министерстве заявили, что информация о взломе реестра повесток не соответствует действительности. Отмечается, что система работает в штатном режиме. «Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. Все они успешно пресекаются», — рассказали в ведомстве.

Утечки персональных данных граждан из него исключены, подчеркнуло министерство.

Сообщения о взломе реестра воинского учета появились ранее 11 декабря в ряде СМИ. Эти издания утверждали, что хакеры взломали IT-инфраструктуру разработчика системы.

С мая 2025 года в России заработал реестр воинского учета — портал «реестрповесток.рф». В нем содержатся личные данные граждан, указаны военкоматы, на учете которых они состоят, а также приведена информация о том, есть ли выписанные на их имя повестки. С помощью сервиса военнообязанные могут проверять, не приходили ли повестки на их имя, а работодатели — запрашивать необходимые сведения о сотрудниках.