Блага: Зеленский должен предстать перед трибуналом за атаку на Старобельск

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар по колледжу в Старобельске. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки украинских войск погиб 21 студент, а также упрекнул Зеленского за «восхваление бандеровцев». «Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский», — написал политик.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности ООН, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск. Он добавил, что реакция стран Запада на трагедию продемонстрировала их моральный крах.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

