Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:18, 27 мая 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление в связи с письмом Трампу

Зеленский после письма Трампу заявил, что необходимо действовать оперативно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: S.Villarroel / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свое письмо американскому коллеге Дональду Трампу, заявил о необходимости оперативных действий. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Ситуация сейчас такова: нужно действовать оперативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину», — отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил Вашингтон за оказанную поддержку, подчеркнув, что Киев будет еще больше благодарен за «достойный мир и гарантированную безопасность».

Ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по гимназии в ЛНР

    Верховный суд России признал незаконным отказ ГАИ в регистрации машины по одной причине

    Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с арендой квартир

    Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

    Пашинян заявил о трансформации в отношениях с Россией

    «Спартак» разместил в клубном музее сломанный Кубок России

    Пашинян раскрыл планы Армении на ЕАЭС и ЕС

    Россиян предупредили о популярной схеме обмана c жильем на курортах

    Зеленский сделал заявление в связи с письмом Трампу

    В Москве накрыли подпольное казино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok