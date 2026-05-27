Зеленский сделал заявление в связи с письмом Трампу

Зеленский после письма Трампу заявил, что необходимо действовать оперативно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свое письмо американскому коллеге Дональду Трампу, заявил о необходимости оперативных действий. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Ситуация сейчас такова: нужно действовать оперативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину», — отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил Вашингтон за оказанную поддержку, подчеркнув, что Киев будет еще больше благодарен за «достойный мир и гарантированную безопасность».

Ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).