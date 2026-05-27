Военкор Сладков сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

Пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункт разведки, учебный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с инструкторами НАТО, а также учебный центр диверсионной работы со специалистами Североатлантического альянса попали под удар за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Он уточнил, что все эти объекты находились в Броварах Киевской области.

«Кроме того, успешно работали наши ударные БЛА во всех группировках войск», — добавил военкор.

Ранее российский заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал, что санитарные самолеты стран НАТО, регулярно прилетающие в польский город Жешув у границы с Украиной, привозят медикаменты для офицеров НАТО, а увозят тяжелораненых западных военных, которые могут быть в состоянии комы после ударов российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).