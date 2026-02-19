Летчик Попов: С Украины могли эвакуировать до 200 офицеров НАТО в состоянии комы

Санитарные самолеты стран НАТО, регулярно прилетающие в польский город Жешув у границы с Украиной, привозят медикаменты для офицеров НАТО, а увозят тяжело раненых западных военных, которые могут быть в состоянии комы после ударов российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский заслуженный военный летчик Владимир Попов, передает «Газета.Ru».

«В Жешув везут медикаменты, медпрепараты или медицинское оборудование, а обратно уже по пути, чтобы порожний рейс не выполнять, везут больных и раненых. Раньше делали это, может быть, транспортные самолеты. Не так было заметно. Сейчас активизировались», — подчеркнул военный.

Он напомнил, что Вооруженные силы России активизировали удары по промышленным и энергетическим центрам, а также командно-связным узлам на территории Украины. Летчик отметил, что именно в последних, как правило, находились инструкторы и военные советники из европейских стран.

Попов указал, что в санитарных самолетах НАТО можно разместить до 40 лежачих раненых и до 10 сидячих. По его словам, на четырех бортах можно увезти около 200 человек. Военный добавил, что это указывает на наличие военных с Украины, которых нельзя было оставлять там.

О прибытии медицинского самолета Boeing 737 авиакомпании SAS в Жешув 17 февраля сообщил российский военблогер Борис Рожин. По его словам, это может свидетельствовать об успешном ударе российских войск по позициям противника.