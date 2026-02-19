Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 19 февраля 2026Бывший СССР

В России заявили об эвакуации с Украины 200 офицеров НАТО в состоянии комы

Летчик Попов: С Украины могли эвакуировать до 200 офицеров НАТО в состоянии комы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johan Nilsson / Scanpix / Reuters

Санитарные самолеты стран НАТО, регулярно прилетающие в польский город Жешув у границы с Украиной, привозят медикаменты для офицеров НАТО, а увозят тяжело раненых западных военных, которые могут быть в состоянии комы после ударов российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский заслуженный военный летчик Владимир Попов, передает «Газета.Ru».

«В Жешув везут медикаменты, медпрепараты или медицинское оборудование, а обратно уже по пути, чтобы порожний рейс не выполнять, везут больных и раненых. Раньше делали это, может быть, транспортные самолеты. Не так было заметно. Сейчас активизировались», — подчеркнул военный.

Он напомнил, что Вооруженные силы России активизировали удары по промышленным и энергетическим центрам, а также командно-связным узлам на территории Украины. Летчик отметил, что именно в последних, как правило, находились инструкторы и военные советники из европейских стран.

Попов указал, что в санитарных самолетах НАТО можно разместить до 40 лежачих раненых и до 10 сидячих. По его словам, на четырех бортах можно увезти около 200 человек. Военный добавил, что это указывает на наличие военных с Украины, которых нельзя было оставлять там.

О прибытии медицинского самолета Boeing 737 авиакомпании SAS в Жешув 17 февраля сообщил российский военблогер Борис Рожин. По его словам, это может свидетельствовать об успешном ударе российских войск по позициям противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Отчим порезавшего мальчика ножом российского школьника заявил о загадочных инструкциях

    Токаев назвал крепкими отношения Казахстана с одной страной

    Бывшему принцу Эндрю предсказали пожизненное заключение

    «Американцам план понравился». ЦРУ было известно о планах Киева взорвать «Северные потоки». Как проходила операция «Диаметр»?

    Банк России назвал условие исключения человека из мошеннической базы

    Мошенники нашли новый способ достать россиян

    Водителям в одном регионе России пригрозили эвакуацией машин из дворов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok