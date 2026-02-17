Реклама

22:22, 17 февраля 2026

В России увидели признак успешного удара по наемникам ВСУ

Рожин: Воздушный госпиталь прибыл на пункт эвакуации иностранных наемников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В аэропорт польского города Жешув прибыл медицинский самолет Boeing 737 авиакомпании SAS. На это обратил внимание российский военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Жешув является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Появление там воздушного госпиталя может свидетельствовать об успешном ударе российских войск по позициям противника.

Сервис Flightradar24 подтверждает прибытие самолета с 18 больничными койками в Жешув из норвежского Осло. На сайте авиакомпании указано, что лайнер используется в миссии на Украине. SAS имеет давнее соглашение с Вооруженными силами Норвегии о предоставлении санитарного самолета в «кризисных ситуациях».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что, по данным Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне ВСУ участвовали около 20 тысяч наемников. Однако, по словам дипломата, число иностранцев может быть больше.

