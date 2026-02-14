Мирошник: Около 20 тыс. иностранных наемников ВСУ участвовали в боевых действиях

Около 20 тысяч иностранных наемников участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек», — сказал Мирошник.

По его словам, число иностранных наемников может быть больше.

Ранее в Генпрокуратуре раскрыли гонорар грузинского наемника за три месяца службы в ВСУ. До того стало известно о больших потерях среди колумбийских наемников на Украине.

