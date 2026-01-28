Реклама

16:49, 28 января 2026Мир

Стало известно о больших потерях среди колумбийских наемников на Украине

La FM: Из отправленных на Украину 120 колумбийских наемников выжили единицы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Из группы колумбийских наемников, отправленных на Украину численностью 120 человек, выжили лишь единицы. Об этом заявил один из группы наемников ВСУ в эфире радиостанции La FM.

«Мы приехали группой численностью примерно 120 человек. Из этих 120 человек на данный момент не осталось и десяти боеспособных», – сообщил он.

По данным радиостанции, подставные фирмы, которые занимаются вербовкой наемников, предлагают людям отправиться в зону боевых действий на Украине, заманивая лживыми предложениями больших гонораров.

Уточняется, что многие колумбийские наемники не доживают до боевых действий. Собеседник радиостанции заявил, что по территории воинской части, где он находился с другими колумбийцами, нанесли удар, в результате которого многие из них не выжили или получили тяжелые ранения.

Ранее попавший в плен колумбийский наемник ВСУ Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос заявил об оскорбительном поведении со стороны украинских бойцов. По его словам, украинские военные плохо обращаются с колумбийцами и говорят оскорбительные фразы в их адрес.

