Раскрыт гонорар грузинского наемника в ВСУ за три месяца

В ДНР грузинского наемника Барамидзе заочно осудили за бои на стороне ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно приговорили к шести с половиной годам колонии гражданина Грузии Георгия Барамидзе по уголовному делу об участие наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в феврале 2022 года осужденный прибыл на территорию Украины и вступил в ряды Грузинского национального легиона (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга). Наемник прошел обучение под руководством инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в течение трех месяцев, до апреля 2022 года, принимал участие в боях против военнослужащих российской армии. За это время он получил гонорар в размере 238 тысяч рублей.

Ранее стало известно о больших потерях среди колумбийских наемников на Украине.