В России досрочно завершился осенний призыв в армию

Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва в армию
В России досрочно завершился осенний призыв на срочную службу в армию. Об окончании кампании объявило российское Минобороны в Telegram.

В ведомстве отчитались, что в Вооруженные силы (ВС) России и другие войска призваны 135 тысяч человек. Большинство из них зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В пункты дислокации российских войск на территории новых регионов призывники направляться не будут, заверили в Минобороны.

Осенний призыв начался 1 октября. Согласно указу президента России Владимира Путина, 135 тысяч граждан должны были призвать на службу до 31 декабря.

В ноябре глава государства подписал указ о круглогодичном призыве в ВС России. С 1 января 2026 года медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года.

