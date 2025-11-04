Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о круглогодичном призыве на срочную службу. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года. Фактическая отправка призывников на срочную службу будет осуществляться дважды в год. Первый этап — с 1 апреля по 15 июля, а второй — с 1 октября по 31 декабря.

Нововведения также предусматривают установление предельно допустимых сроков даты явки в военкомат. Получивший электронную повестку должен будет прийти в военкомат не позднее 30 дней со дня оповещения на портале «Госуслуги». Для освобождения от призыва или получения отсрочки теперь не нужно будет личное присутствие призывника. У военкоматов, в свою очередь, появилось право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

В конце октября вышеуказанный закон одобрил Совет Федерации, до этого он получил положительную оценку Госдумы (ГД). Депутат Андрей Картаполов объяснял инициативу возможностью распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.