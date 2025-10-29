Россия
10:56, 29 октября 2025Россия

Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве в армию

Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве в армию России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому призыв на военную службу будет осуществляться в течение всего года. Об этом сообщает ТАСС.

Закон предполагает, что призыв на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря. При этом призывников будут отправлять в части для прохождения службы два раза в год — с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

Днем ранее, 28 октября, комитет Совфеда поддержал принятый Госдумой закон. Депутат Госдумы Андрей Картаполов, поясняя законодательную инициативу, заявлял, что проведение мероприятий в течение всего года позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» объяснял, что благодаря круглогодичному призыву медицинские обследования и психологический отбор россиян в армию будут проходить более тщательно, их качество заметно вырастет.

