Профильный комитет Совфеда одобрил закон о круглогодичном призыве в армию

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о призыве в армию в течение года. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его данным, верхняя палата парламента рассмотрит документ в среду, 29 октября.

28 октября Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Согласно документу, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводится в течение всего календарного года. При этом призывников будут отправлять в части для прохождения службы два раза в год — с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов, поясняя законодательную инициативу, заявлял, что проведение мероприятий в течение всего года позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.