Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

Государственная Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает, что медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводится в течение всего календарного года.

При этом, согласно закону, призывников будут отправлять в части для прохождения службы два раза в год — с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве в армию 24 сентября. Второе чтение документ прошел 21 октября. Как пояснял глава комитета по обороне Андрей Картаполов, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга».