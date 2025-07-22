В Госдуме объяснили смысл круглогодичного призыва в армию

Картаполов: Круглогодичный призыв позволит военкоматам работать без авралов

Круглогодичный призыв в армию позволит военкоматам работать без авралов в традиционные призывные кампании. Так смысл этого законопроекта объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.

По его словам, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга». Он также отметил, что увеличивать количество призывников не будут.

«Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что круглогодичный призыв в армию России позволит увеличить число личного состава, а также сократить число уклонистов. «Если перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — сказал он.