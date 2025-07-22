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19:18, 22 июля 2025Россия

В Госдуме объяснили законопроект о круглогодичном призыве в армию

Депутат Журавлев о круглогодичном призыве в армию: Нужно быть готовым ко всему
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Круглогодичный призыв в армию России позволит увеличить число личного состава, а также сократить число уклонистов, чтобы «страна была готова ко всему». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его мнению, нет никакой разницы, в какой именно момент делать набор в армию. Поэтому, отметил депутат, можно это делать круглогодично без деления на весенний и осенний сезоны. Парламентарий рассказал, что вносил проект в Госдума еще до начала специальной военной операции, однако тогда не было необходимости в таком количестве военных кадров.

Журавлев также напомнил, что президент России Владимир Путин указом увеличивал численность армии до полутора миллионов военных.

«Тем более, что мы не знаем, когда и какие именно задачи предстоит выполнять армии России, готовыми нужно быть ко всему. И, на мой взгляд, это позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — заключил депутат.

Законопроект о круглогодичном призыве в армию внесли в Государственную Думу 22 июля. Авторами инициативы стали глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

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